ASN Jawa Barat akan Bekerja dengan Dinamis, Dilebur dalam Konsep Team of Teams

PIKIRAN RAKYAT - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menuturkan, ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja rutin diganti oleh mesin 4.0.

Dikatakan oleh Ridwan Kamil, pihaknya melantik ratusan ASN Pemprov Jawa Barat dan ribuan ASN Kabupaten Kota untuk berganti ke cara yang baru.

“Kemarin melantik 370 ASN Pemprov Jabar dan 7000-an ASN Kota Kabupaten untuk hijrah ke cara baru,” kata Ridwan Kamil, seperti dikutip dari unggahan Instagram @ridwankamil pada 5 Januari 2022.

Dikatakan oleh Ridwan Kamil, para ASN tersebut akan mulai bekerja dengan sifat yang dinamis, lantaran per tahun 2022 seluruh kerja rutin bakal digantikan mesin.

Bahkan dikatakan oleh orang nomor satu di Jawa Barat itu juga menuturkan, eselon 4 mulai dihapus.

“Mereka akan memulai bekerja yang sifatnya dinamis, sebagai fungsional, karena mulai tahun ini semua kerja rutin akan digantikan mesin. Di mana eselon 4 sudah mulai dihapus,” ucapnya menerangkan.

Dia menuturkan, pekerjaan dinamis per proyek atau per penugasan, bila penugasan selesai, menurutnya langsung dipindah-pindahkan.

“ASN akan dilebur dalam konsep TEAM of TEAMS. Kerja dinamis per proyek atau per penugasan. Langsung pindah-pindah setelah penugasan selesai,” ucapnya menerangkan.