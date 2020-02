Terekam Aksi Pembegalan di Bekasi Barat, 3 Pelaku Rampas Motor dan Serang Korban dengan Celurit

View this post on Instagram

Assalamualaikum..wr.wb Pada pukul 02.00 wib berlokasi di gang nangka telah terjadi pembegalan korban nya adalah Muhammad artini ( jegroy ) salah satu mantan staf Bintara jaya yg beralamat di RT.006/009 dengan kerugian motor Honda Vario tahun 2017 Kronologis : Si korban hendak membeli nasi goreng di gang tk stelah beli nasi goreng si korban langsung di hampiri oleh 3 orang dan mengacungkan clurit ke korban dan korban tak berdaya lalu motor korban HP dan Dompet di bawa oleh tersangka. nomor Plat Tersangka B 4052 TPA.