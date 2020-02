Produksi Perikanan Melimpah, Tingkat Konsumsi Ikan Masyarakat Purwakarta Masih Rendah

PIKIRAN RAKYAT - Tingkat konsumsi ikan masyarakat Kabupaten Purwakarta masih di bawah rata-rata Provinsi Jawa Barat, apalagi nasional.

Padahal, produksi perikanan daerah setempat sempat menjadi yang terbesar di tingkat provinsi.

"Hanya 10-15 persen dari hasil produksi perikanan tersebut yang memenuhi kebutuhan pasar lokal. Sebagian besar di antaranya disalurkan ke Bandung dan Jakarta," kata Kepala Seksi Kelembagaan Usaha Bidang Perikanan Budidaya Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Purwakarta, Dian Herdiana, Kamis, 13 Februari 2020.



Menurut data dinas terkait, produksi perikanan daerah setempat sempat menjadi yang terbanyak di Jawa Barat pada 2015. Produksinya mencapai 110.000 ton per tahun , didominasi dari Keramba Jaring Apung di Waduk Jatiluhur sebanyak sekitar 45.000 unit.

Sekarang, jumlah produksi perikanan daerah tersebut hanya sekitar 80.000 ton per tahun, menyusul pengurangan KJA di Waduk Jatiluhur menjadi sekitar 33.000 unit. Jumlah tersebut juga termasuk dengan produksi KJA di Cirata sebanyak 16.000-an ton.

Menurut Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan Perikanan, Agus Suherman, ikan dibutuhkan oleh tubuh manusia. "Urgensinya makan ikan itu untuk kesehatan, kecerdasan, generasi yang kuat," katanya, Rabu,12 Februari 2020.



Pada kegiatan sosialisasi terkait di Tajug Gede Cilodong Kabupaten Purwakarta, Agus menyebutkan, rata-rata konsumsi ikan di daerah tersebut sebanyak 31 kilogram per kapita per tahun. Sedangkan rata-rata Jawa Barat dan nasional masing-masing 39 dan 55 kilogram per kapita.

"Target kita sampai 2024 itu 60 kilogram per kapita ( secara nasio nal) . Saya kira kalau di Kabupaten Purwakarta untuk mencapai angka 40 (kilogram per kapita) atau di atas provinsi lebih mudah, karena mengubah mindset kita perlu dilakukan secepatnya," tutur Agus.

Upaya pemerintah daerah meningkatkan tingkat konsumsi ikan, diharapkan tidak hanya melalui sosialisasi ke seluruh lapisan masyarakat. Agus menjelaskan, strategi lainnya seperti mendekatkan akses pasar ikan dengan masyarakat dan meningkatkan daya saing produk lokal.



