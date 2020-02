Harga Bawang Putih Melonjak Dua Kali Lipat, Kenaikan Terjadi Setiap Hari

PIKIRAN RAKYAT - Sejak sepekan terakhir, kenaikan harga bawang putih di hampir semua pasar tradisional di Kota Cirebon terjadi hampir setiap hari. Kenaikan rata-rata setiap hari antara Rp 5 ribu sampai Rp 7 ribu.



Di pasar induk Jagasatru, harga bawang putih kating Rp 70 ribu per kg dari yang semula Rp 30 ribu, pekan lalu. Sedangkan harga bawang putih unam Rp 60 ribu per kg dari yang semula Rp 26 ribu per kg, pekan lalu.



Sementara di pasar tradisional lainnya seperti Pasar Kanoman, Pasar Perumnas dan lainnya, harga bawang putih mencapai Rp 80 ribu per kg, dari yang semula Rp 40 ribu pekan lalu.

Mubarok, salah seorang pedagang sayur di pasar induk Jagasatru mengungkapkan, kenaikan harga bawang putih terjadi hampir setiap hari sekali.



"Sudah sepekan terakhir harga bawang putih setiap hari naik, antara Rp 5 ribu sampai Rp 10.000 per kg," katanya Jumat 7 Februari 2020.



Mubarok mengakui kenaikan bawang putih kali ini cukup mengejutkan karena tidak bertepatan dengan momen perayaan apa pun, seperti puasa atau lebaran.

"Biasanya kan bawang-bawangan naik kalau puasa atau lebaran. Tapi ini cukup mengejutkan karena diluar kebiasaan," katanya.



Menurut Mubarok alasan yang diungkapkan pemasok, kenaikan sebagai dampak dari merebaknya virus corona, sehingga impor bawang dari Tiongkok distop.



"Kalau soal betul atau gak alasan yang disampaikan, kami kurang tahu," katanya.***