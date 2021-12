Harga Telur Meroket Capai Rp33.000 per Kg, Pedagang Mulai Mengeluh

PIKIRAN RAKYAT - Harga telur ayam di pasar tradisional di Majalengka terus meroket hingga mencapai Rp32.000-33.000 per kg. Kenaikan telah berlangsung sejak lima hari yang lalu tepatnya menjelang perayaan natal .

Harga sebesar itu menurut para pedagang baru pertama kali terjadi setelah beberapa tahun terakhir karena harga paling tinggi biasanya hanya mencapai Rp27.000 per kg.

Itupun terjadi bila harga pakan naik dan banyaknya peremajaan ayam petelur di Majalengka serta pasokan dari Semarang yang kurang.

“Sekarang dari distributornya saja sudah mahal mencapai Rp28.500 per kg malah ada yang Rp29.000 per kg,” ucap Siti pedagang telur ayam.

Peternak ayam petelur Eman Sulaeman asal Kadipaten mengatakan mahalnya harga telur karena dipicu oleh kenaikan harga pakan yang tinggi dan setiap bulan mengalami kenaikan terlebih sejak bulan Agustus lalu demikian juga dengan harga vitamin yang naik satu kali lipat.

Harga pakan yang semula hanya Rp5.200 per kg kini telah mencapai Rp7.200 per kg atau naik sebesar Rp2.000 per kg.

Kondisi ini sangat memukul para peternak ayam terlebih disaat harga telur yang beberapa bulan lalu sempat anjlok diangka Rp17.000 per kg.

Harga vitamin juga mengalami kenaikan yang cukup tajam, yang semula harga vitamin sebanyak 100 gram hanya dijual Rp20.000 kini naik menjadi Rp40.000.