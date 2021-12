Arus Lalu Lintas Puncak Terpantau Ramai Lancar

PIKIRAN RAKYAT - Arus lalu lintas kawasan Puncak, Kabupaten Bogor terpantau ramai lancar, 26 Desember 2021. Kepala Unit Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan dan Patroli (Turjawali) Satlantas Polres Bogor, Ipda Ardian Novianto mengatakan, dibandingkan dua hari sebelumnya, 24-25 Desember 2021, volume kendaraan cenderung berkurang terutama di kawasan jalur wisata Puncak.

“Hingga siang belum terjadi kepadatan arus, cenderung lancar dibandingkan minggu lalu,” ujar Ardian Novianto kepada wartawan.

Ardian mengatakan, selama libur Nataru, pengunjung kawasan Puncak harus melalui proses pemeriksaan Ganjil Genap dan juga pemeriksaan vaksinasi lewat aplikasi Peduli Lindungi.

Bagi pengunjung wisata Puncak yang belum melakukan vaksinasi, maka pengunjung langsung diarahkan ke sentra vaksinasi terdekat.

“Untuk rekayasa one way kita tidak hilangkan. Sifatnya situasional. Kalau memang cenderung meriah, ada peningkatan volume kendaraan. Kita lakukan one wat ke atas atau ke bawah,” ucap Ardian.

Sementara itu, Kepala Satuan Lalu Lintas AKP Dicky Anggi Pranata mengungkapkan, jika dibandingkan dengan tahun lalu, kondisi lalu lintas kawasan Puncak cenderung sedikit menurun. Sementara puncak arus lalu lintas di kawasan Puncak terjadi pada Jumat 24 Desember 2021.

“Untuk hari Sabtu pagi memang ada peningkatan tapi enggak signifikan. Untuk ganjil genap masih berlangsung mulai dari tanggal 20 sampai 2 Januari. Kami bagi anggota di 10 pos pelayanan untuk memaksimalkan pemeriksaan,” kata Dicky.

Menurut Dicky, selama pemeriksaan kendaraan, dari 850 kendaraan, setidaknya ada 530 kendaraan yang diminta putar balik.