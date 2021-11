Total 4 Unggahan, Usai Viral Dua Video Syur Selebgram Garut Sempat Ada Perdamaian dengan Pelaku

PIKIRAN RAKYAT - Sebelum dilaporkan ke polisi, pengunggah video syur selebgram, AS (20), ternyata sempat diberi kesempatan untuk menghentikan perbuatannya mengunggah video oleh pihak keluarga RM (19).

Bahkan antara pihak keluarga RM dan AS saat itu sempat mencapai kata damai dan menganggap persoalan antara mereka selesai.

"Sebelum melaporkan ke polisi, pihak keluarga RM sebenarnya sudah pernah memberikan teguran setelah AS mengunggah dua video adegan mesra RM dan AS. Saat itu AS pun sempat minta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya sehingga antara kedua belah pihak sata itu sudah ada kata sepakat untuk damai," ujar Kapolres Garut, AKBP Wirdhanto Hadicaksono, terkait kasus penyebaran video syur yang salah satu pemerannya disebut-sebut sebagai artis/selebgram.

Namun tuturnya, AS ternyata melanggar perdamaian yang telah disepakati tersebut dan ia kembali mengulangi perbuatannya.

AS kembali mengunggah potongan ketiga dan potongan keempat dari video adegan mesra yang dilakukannya bersama RM, sehingga totalnya ada 4 potongan video yang telah diunggahnya di media sosial.

RM dan pihak keluarganya pun tak terima dengan apa yang telah dilakukan AS sehingga pada akhirnya dengan didampingi pengacara, mereka melaporkan AS ke Polres Graut. Merek memberikan laporan secara resmi pada Jumat, 18 November 2021 malam.

"Jadi video adegan tak senonoh yang dilakukan antara tersangka AS dan korban ini oleh tersangka dipotong menjadi 4 bagian. Potongan pertama dan kedua diunggah oleh AS di akun Instagram milik korban, pada tanggal 13 November 2021, dan saat itu AS langsung ditegur oleh pihak keluarga RM hingga akhirnya mereka berdamai," katanya.

