Kota Bogor Masuk PPKM Level 1, Bima Arya: Tolong Terus Kita Jaga

PIKIRAN RAKYAT - Status level kewaspadaan Covid-19 Kota Bogor turun ke level satu. Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 57 tahun 2021, di Jawa Barat, hanya empat wilayah yang masuk dalam kategori level satu yakni Kota Bogor, Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar, dan Kabupaten Bekasi.

Wali Kota Bogor Bima Arya mengatakan, daerah yang menerapkan PPKM level 1 dianggap telah memenuhi syarat indikator dari badan kesehatan dunia (WHO) yakni angka kasus konfirmasi positif Covid-19 kurang dari 20 orang per 100.000 penduduk per minggu.

Selain itu, jumlah rawat inap di rumah sakit kurang dari lima orang per 100.000 penduduk, serta kasus kematian kurang dari satu orang per 100.000 penduduk.

“Alhamdulilah ini kerja sama kita semua, baik Pemkot Bogor, Polres, TNI, semua bekerja keras. Tolong, level 1 ini terus kita jaga, sehingga aktivitas perekonomian bisa berangsur pulih,” ujar Bima Arya di Plaza Balaikota Bogor, Selasa 2 November 2021.

Sesuai aturan Instruksi Mendagri, ada beberapa kelonggaran aturan yang ditetapkan Satgas Covid-19 Kota Bogor. Beberapa di antaranya sekolah tatap muka terbatas sebesar 50 persen, bekerja di kantor dengan kuota 75 persen, dan mal dapat buka dengan kapasitas 100 persen hingga pukul 22.00.

Selain itu, fasilitas publik juga mulai dibuka dengan kapasitas 75 persen, begitu juga kegiatan seni budaya dan olahraga yang dapat dihadiri 75 persen kapasitas penonton.

“Rumah ibadah dapat digunakan dengan 75 persen kapasitas ruangan, transportasi dapat beroperasi dengan kapasitas 100 persen, dan resepsi dapat digelar dengan kapasitas 75 persen. Secarabertahap aktivitas publik telah kembali normal. Saya pesan agar semua tetap disiplin menjaga protokol kesehatan, dan jaga kesehatan selalu,” ucap Bima.

Penindakan perseorangan