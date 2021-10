Ada Peringatan Tsunami Tak Disampaikan, Susi Pudjiastuti Dibuat Marah Besar pada 2006

PIKIRAN RAKYAT - Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menceritakan, ketika bencana dahsyat tsunami yang menerjang Pantai Pangandaran, Jawa Barat, pada 2006 silam.

Susi mengungkap bahwa fakta sebenarnya, petugas berwenang kala itu sudah mengetahui akan adanya bahaya, dan peringatan gelombang tsunami di pesisir Pantai Pangandaran usai diguncang gempa.

Akan tetapi peringatan itu tak disampaikan kepada masyarakat sekitar.

“Saya ingat kejadian tsunami 2006 di Pangandaran, itu sebetulnya kita sudah dapat peringatan 7 menit setelah terjadi gempa ada peringatan akan ada tsunami,” kata Susi.

Namun, ironisnya hal itu tak disampaikan pihak yang berwenang dengan alasan takut memicu reaksi panik dari masyarakat.

“Tapi diputuskan untuk tidak mengumumkan ya takut karena orang panik, saya bilang orang panik lebih baik itu mereka bisa lari dari pinggir pantai,” ujar Susi, sebagaimana dikutip Pikiran-Rakyat.com dari kanal YouTube Deddy Corbuzier, Rabu, 6 Oktober 2021.

Susi pun tak menyayangkan hal itu, dan mengatakan jika panik maka mereka yang berada di pesisir pantai bisa segera berlindung atau melarikan diri.

“Potong kaki kalau blusuk-blusuk, mereka bisa ribut. Kan sudah ada kejadian tsunami 2004, panik lebih baik, ada beberapa hal di mana panik itu is better than casualty (lebih baik daripada santai), karena mereka lari, kalaupun jatuh ya kaki saja kepelintir, keseleo, but they have time, seven minute is along time for people to run (tapi dengan begitu mereka punya waktu, 7 menit adalah waktu yang panjang untuk melarikan diri)," katanya.