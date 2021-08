Ridwan Kamil Minta Sandiaga Uno Konsolidasi Agar Jabar Dapat Suplai 15 Juta Dosis Vaksin per Bulan

PIKIRAN RAKYAT – Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil meminta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno mengkonsolidasikan kepada pemerintah pusat agar menambah jatah vaksin untuk Jabar menjadi 15 juta dosis per bulan.

Hal itu berkorelasi dengan segera terwujudnya kekebalan kelompok atau herd immunity sehingga kegiatan masyarakat dapat berjalan normal termasuk kegiatan pariwisata.

“Saya titip pak menteri di level pemerintah pusat, tolong saling ingatkan, bahwa penduduk jabar 50 juta jiwa, suplai 15 juta dosis per bulan harus lancar biarkan teknis penyuntikan dan lain-lain urusan di pemerintah daerah,” kata Ridwan Kamil saat meninjau vaksinasi massal di Pusdikkav, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Minggu 22 Agustus 2021.

Ridwan mengatakan, saat ini dari total 13 juta dosis vaksin yang didistribusikan dari pemerintah pusat, percepatan vaksinasi terus berkembang, dari 50.000 penyuntikan per hari menjadi 200.000 per hari. Jumlah ini diharapkan bisa bertambah hingga 400.000 penyuntikan per hari untuk mencapai herd immunity pada Desember ini.

Menurut dia, herd immunity bisa membuat upaya pemulihan ekonomi, kesehatan dan aktivitas masyarakat kembali normal meski masih dengan protokol kesehatan ketat. Saat ini, seiring dengan zona risiko di Jawa Barat sudah menurun, maka pembukaan destinasi wisata mulai dibuka secara gradual.

“Batasin dulu (kapasitas) 25 persen, cek dulu pengunjungnya. Kalau evaluasinya bagus, nanti dinaikan (kapasitas). Tapi tetap, sukseskan dulu PPKM ini, sebuah pengorbanan dari warga. Sambil dibuka juga pelan-pelan, kami salurkan juga bansos tunai kepada puluhan ribu pelaku ekonomi kreatif di Jabar,” ucap dia.

Senada dengan Ridwan, Sandiaga Uno sepakat vaksinasi sangat penting untuk menangani pandemi Covid-19.

“(15 juta vaksin untuk Jabar per bulan) akan kami konsolidasikan dengan Kemenkes, tadi targetnya 15 juta (dosis) per bulan akan kita amankan untuk Jabar,” katanya lagi.