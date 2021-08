Vaksinasi Remaja Mulai Digalakkan, Ribuan Pelajar Hadir di Stadion Pakansari

PIKIRAN RAKYAT - Satgas Covid-19 Kabupaten Bogor terus melakukan percepatan vaksinasi.

Saat ini target vaksinasi mulai menyasar kalangan remaja usia SMP dan SMA.

Pemkab Bogor menargetkan sebanyak 5.000 remaja divaksin, Kamis, 12 Agustus 2021.

Ade Yasin menyebut vaksinasi remaja akan dilakukan secara bertahap dan nantinya akan diatur per sekolah.

“Hari ini pencanangan vaksinasi remaja. Perwakilan sekolah diundang, nanti semua pasti kebagian. Kalau serentak akan menimbulkan kerumunan, makanya setiap pertemuan maksimal 6.000, jadi mudah-mudahan terkendali. Nanti bisa saja diatur per sekolah, atapun di sentra kecamatan. Puskesmas juga harus ada layanan dan tidak bisa menolak,” kata Ade Yasin. Sejumlah pelajar mengikuti vaksinasi Covid-19 di Stadion Pakansari, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis, 12 Agustus 2021. Vaksinasi perdana untuk pelajar di Kabupaten Bogor tersebut diikuti 5.000 siswa usia 12 tahun hingga 17 tahun guna mempercepat kekebalan kelompok. ANTARA FOTO Ade Yasin, saat ini Kabupaten Bogor telah memvaksinasi kurang lebih 900ribu warga.

Pemkab Bogor menargetkan 1,2 juta warga dapat divaksin hingga akhir Agustus.

Pemkab Bogor, lanjut Ade, juga tengah mengajukan 4 juta dosis vaksin. Ade berharap hingga akhir 2021, 70 persen warga Bogor sudah divaksin.

“Target kita yang sehari 2.000 per hari perkecamatan, nanti kalau mau percepatan kita naikkan jadi 4.800 per kecamatan per hari. Capaian target tergantung stok juga. Kita minta di-drop sebanyak mungkin. Kita sudah bilang ke semua stakeholder, kita juga butuh tenaga vaksinasi yang lebih banyak. Kita minta dibantu juga pramuka, guru,pemuda, semua terlibat untuk tenaga lain. Kalau vaksinator kan tenaga khusus, kita akan naikkan tenaga vaksinator,” kata Ade Yasin.