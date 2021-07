Selamatkan Warga Cianjur dari Zona Merah, BIN Siapkan 1.500 Vaksin Corona

PIKIRAN RAKYAT - Badan Intelejen Negara (BIN) menyiapkan 1.500 vaksin untuk warga di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Hal ini dilakukan agar terciptanya kekebalan komunitas atau herd immunity.

Hampir dua tahun pandemi Covid-19 menghantam Indonesia, untuk pertama kalinya dari 20 kabupaten-kota di Jawa Barat, Kabupaten Cianjur masuk dalam zona merah penyebaran Covid-19. Padahal, sejak awal pandemi, Cianjur bertahan di status zona kuning atau oranye.

Saat ini kasus Covid-19 di Kabupaten Cianjur mencapai 10.129 kasus. Pasien Covid-19 yang sembuh mencapai 7.998 orang, dan yang masih menjalani isolasi sebanyak 1.673 orang. Sedangkan angka pasien meninggal mencapai 256 orang.

"Vaksin akan diberikan untuk pelajar tingkat SMP dan SLTA 1.000 siswa di Yayasan Madrasah (MA dan MTsN) Tanwiriyyah juga untuk 500 orang vaksin dan sembako diberikan secara door to door," ujar Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Jenderal Polisi (Purn.) Prof. Dr. Budi Gunawan di MA dan MTS Tanwiriyyah, Jl. Tanwiriyyah Desa Sindanglaka, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Minggu 25 Juli 2021.

Budi Gunawan menegaskan, kegiatan ini adalah atas perintah Presiden Jokowi, setelah sebelumnya para guru-guru divaksin. Ketika penularan Covid-19 dapat dikendalikan dan masyarakat telah beradaptasi dengan prokes 5 M, maka proses belajar mengajar baik tatap muka atau dikombinasi dengan sistem belajar online dapat segera diterapkan.

“Tentunya prorgam vaksinasi ini dilandaskan pada pendekatan ilmiah, kemanjuran dan keamanan telah melewati berbagai jenis uji. Oleh karena itu diharapkan mampu memutus mata rantai penularan, memperkecil risiko klaster keluarga, dan mengurangi risiko fatal (kematian) jika terinfeksi Covid-19,” katanya.

Dia menjelaskan, ada tiga lokasi vaksinasi door to door, pertama vokasi door to door, Vaksin Massal dan pemberian sembako, RT.4 RW.5, Desa Sukasari, Kec. Karang tengah, Kab. Cianjur. Kedua, lokasi door to door, di RT.03 RW.05, Kp Cisalak Hilir, Desa cisalak, Kec. Cibeber, Kab. Cianjur, dan lokasi door to door, di RT.4 RW.5, Desa Sukasari, Kec. Karang tengah, Kab. Cianjur.

Menurut Budi, vaksin ini penting, jadi diharapkan masyarakat Indonesia jangan termakan ucapan-ucapan yang muncul di Medsos dari beberapa orang yang sangat menyesatkan. Virus Covid-19 ini nyata. Sudah memakan korban banyak. Bukan hanya di Indonesia, semua negara mengalami ini.