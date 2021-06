Langgar PPKM, Aktivitas 3 Tempat Karaoke dan 2 Cafe Dibubarkan Satgas Covid-19 Karawang #janganbandel

PIKIRAN RAKYAT - Aktivitas tiga karaoke dan dua cafe yang berlokasi di Karawang Kota dibubarkan tim Satuan Tugas Percepatan Penangan Covid-19 setempat, Rabu malam 23 Juni 2021.

Tempat karaoke dan cafe itu dinilai telah melanggar Surat Edaran (SE) Bupati Karawang Nomor: 443/3635–Disperindag Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro.

Para pengelola tempat karaoke dan cafe tersebut tetap mengoperasikan usahanya hingga malampaui batas waktu yang ditentukan Pemkab yakni pukul 20.00 WIB.

Pembubaran dipimpin langsung olah Kapolres Karawang, Ajun Komisaris Besar Rama Samtama Putra bersama Dandim 0604 Karawang, Letkol Inf. Medi Hariyo Wibowo.

Adapun tempat karaoke dan cafe yang dibubarkan adalah Karaoke The Rain dan Blue Sky yang berlokasi di kawasan Galuh Mas Karawang, Karaoke de Sultan dan Cafe Old Town di kawasan Grand Taruma Karawang dan cafe The Eagle di sekitar kawasan GOR Panathayuda.

Menurut Dandim 0604 Karawang, Lekol Inf Medi Hariyo Wibowo, ada dua karaoke yang di depan terlihat tutup dengan mematikan lampu, namun di dalam masih beoperasi.

Saat tim Satgas Covid-19 masuk ke dalam untuk memeriksa ternyata masih ada tamu yang bernyanyi ditemani pemandu lagu.

"Kami tim gabungan Satgas Covid-19 Karawang melaksanakan sosialisasi imbauan sekaligus operasi penegakan disiplin sesuai Surat Edaran (SE) Bupati Karawang Nomor: 443/3635–Disperindag tahun 2021 tentang Perubahan Perpanjangan Ke-10 Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dalam Penanganan COVID-19 di Karawang," ujar Medi.