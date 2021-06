12 Perusahaan UMKM Jawa Barat Tembus Pasar Internasional di Afrika

PIKIRAN RAKYAT – Kreativitas anak bangsa kembali menorehkan prestasi di kancah internasional. Melalui UMKM, provinsi Jawa Barat berhasil membawa hasil karyanya ke kota Windhoek, Namibia.

Sebanyak 12 perusahaan UMKM Jawa Barat di bawah naungan ASEPHI (Association of Exporters and Producers of Indonesian Handicraft) atau Asosiasi Exportir dan Produsen Kerajinan Indonesia Provinsi Daerah Jawa Barat mendapat kesempatan untuk mengenalkan produknya.

Pameran produk UMKM Indonesia diselenggarakan atas kerja sama KBRI Windhoek dengan ASEPHI Jawa Barat dan Namibian Craft Center dengan mengusung tema: From Village to Global Market.

Kegiatan tersebut diselenggarakan di Omba Gallery yang merupakan pusat produk UMKM khas Namibia di Namibia Craft Center.

Pameran UMKM Indonesia di Namibia dibuka oleh Dubes RI-Windhoek Wisnu Edi Pratignyo yang mengatakan bahwa pameran tersebut menjadi ajang memperkenalkan produk UMKM Indonesia kepada masyarakat Namibia maupun warga asing yang berada di Namibia.

Oleh karena itu, diharapkan pameran tersebut mampu membuka jalan dan peluang bagi UMKM Indonesia untuk menembus pasar Afrika, khususnya Namibia.

Pihak Omba Gallery yang diwakili Expert Coordinator Jurgen Werz menyambut baik pameran yang diselenggarakan oleh KBRI.

Omba Gallery terbuka untuk berbagai bentuk promosi tidak hanya produk kerajinan, tetapi juga produk seni dan budaya.