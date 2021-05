Kakek Tiri Setubuhi Cucunya di Karawang, sejak Anak-Anak Hingga Remaja

PIKIRAN RAKYAT - AS (53), seorang kakek asal Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta tega mencabuli cucu tiri di tiga tempat yang berbeda. Korban dicabuli oleh pelaku sejak duduk di kelas 4 SD tahub 2013 hingga 2018.

"Korban FA saat ini sudah berusia 18 tahun. Pertama kali dicabuli tahub 2013 rumah kontrakan di Cikampek. Kejadian berlanjut hingga korban menginjak remaja," ujar Kepala Satuan Reserse Kriminal, Kepolisian Resor Karawang, Ajun Komisaris Oliesta Ageng Wicaksana, di kantornya, Kamis 27 Mei 2021.

Menurut Oliesta, tersangka memaksa korban berbuat cabul dengannya, disertai ancaman kekerasan.

"Awalnya kejadiannya, korban yang baru duduk bangku kelas IV SD, tidur di kamar neneknya. Kemudian datang tersangka AS lalu meraba tubuh korban dan kemudian menyetubuhinya," kata Oliesta.

Baca Juga: Ivan Gunawan Tawari Ayu Ting Ting Uang Rp500 Juta untuk Menikah, Ayu: Sayanya Pengen Serius Dianya Bercanda

Kasat Reskrim Polres Karawang, AKP Oliesta Ageng Wicaksana bersama Kapolres Karawang, AKBP Rama Samtama Putra

Kejadian tersebut berulang pada 2015 di rumah kontrakan di Kecamatan Kotabaru. Saat itu pun korban sedang tidur. Korban terbangun saat pelaku menggagahinya.

Peristiwa ketiga, terjadi Maret 2018 di rumah neneknya di Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta.

"Tersangka dijerat pasal 81 atau 82 UU RI No. 17 tahun 2016 tentang penetapan PERPPU No. 1 tahun 2016. Tentang Perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara," jelas Oliestha.