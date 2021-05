Bela Palestina, Warga Bogor Bentangkan Dua Bendera Israel di Jalanan dan Biarkan Terlindas

PIKIRAN RAKYAT - Tak hanya di luar negeri, di Indonesia tepatnya di Bogor, Jawa Barat menggelar aksi bela Palestina yang tengah berkonflik dengan Israel.

Dalam aksi bela Palestina ini, warga Bogor sengaja membentakan dua bendera Israel yang dibiarkan terinjak dan terlindas.

Sontak video aksi bela Palestina ini menyedot perhatian publik.

Video yang diunggah oleh akun Instagram @bogor24update tersebut menerangkan bahwa aksi tersebut dilakukan di Jalan Raya Parung-Bogor pada Minggu, 16 Mei 2021..

"Aksi bela Palestina di depan Ponpes Darulmutaqien, 16 Mei 2021 kemarin. We are stand with Palestina," tulis akun tersebut, sebagaimana dikutip dari Instagramnya pada Selasa, 18 Mei 2021.

Terpantau, kedua bendera Israel tersebut sengaja dibentangkan dan terlindas oleh kendaraan yang melintas.

Akan tetapi, aksi ini turut menuai pro dan kontra.

Sejumlah warganet mengungkapkan bahwa aksi tersebut hanya akan membuat suasana semakin panas.