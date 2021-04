Jabar Siap Gelar Bubos 2021 libatkan 100 Ribu Partisipan, Target Ratusan Ribu Dhuafa

PIKIRAN RAKYAT - Jawa Barat siap menggelar Bubos 2021 yang akan dilakukan serentak oleh 27 kabupaten/kota pada Sabtu 24 April 2021.

Ini adalah Bubos pertama yang dilakukan di tengah pandemi Covid-19. Sebelumnya Bubos pernah dilakukan 2018 dan 2019 tapi terhenti pada 2020 karena wabah.

Dulu Bubos kependekan dari Buka Bersama on the Street. Setelah adaptasi kebiasaan baru, Bubos berganti nama menjadi Buka Bersama on the Screen.

Bubos kali ini terasa istimewa karena bertepatan dengan puncak peringatan ke-66 Konferensi Asia Afrika yang jatuh pada 24 April 2021.

Bubos 2021 akan dilakukan secara daring dan luring (hybrid) melibatkan 100.000 orang yang berasal dari 1.000 perangkat daerah pemda provinsi–pemkab–pemkot, Jabar Bergerak, serta pramuka.

Kemudian 27.000 pegiat Rantang Cinta, 50.000 pegiat Rantang Siswa, komunitas di antaranya Viking Persib Club dan driver online, 50 keluarga di Kompleks Bataru (Bakti Padamu Guru), komunitas serta elemen masyarakat lain.

Menurut Ketua TP PKK Provinsi Jawa Barat Atalia Praratya Ridwan Kamil, Bubos 2021 mengambil tema ‘Raih Cinta Allah dengan Cinta Sesama’. Dipilih sebagai tempat utama Gedung Pakuan Bandung. Sementara di kabupaten/kota dipusatkan di pendopo bupati atau balaikota.