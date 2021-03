4.000 Lansia Kota Bogor Minati Vaksinasi Covid-19 Drive Thru

PIKIRAN RAKYAT - Sebanyak 4.000 lansia Kota Bogor antusias mengikuti vaksinasi melalui sistem ‘drive thru’ yang diadakan Pemerintah Kota Bogor bekerjasama dengan Gojek dan Halodoc.

Vaksinasi Covid-19 drive thru tersebut dipusatkan di Komplek GOR Pajajaran.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor Sri Nowo Retno mengatakan, Rabu, 17 Maret 2021, menjadi vaksinasi perdana bagi lansia di Kota Bogor.

Metode ‘drive thru’ menjadi salah satu titik perluasan vaksin di Kota Bogor.

Baca Juga: Penerima Kartu Prakerja Gelombang 14 Diumumkan, Cek Cara Pelatihan dan Masa Kedaluwarsanya

Baca Juga: Raisa Rilis Ragu, Lagu yang Disimpan Sejak 2014

Selain ‘drive thru’, vaksinasi khusus lansia juga difokuskan pada 25 puskesmas dan 15 rumah sakit.

“Untuk hari ini, kita coba 300 orang yang mengikuti vaksinasi by drive thru sambil kita evaluasi, rencananya akan 600 per hari, untuk wilayah puskesmas 1.500 per hari, dan puskesmas 1500. Alokasi untuk lansia saat ini 21 ribu,” ujar Retno saat dijumpai di sela penyelenggaraan vaksinasi Covid-19 di Komplek GOR Pajajaran, Rabu.

Retno mengatakan, vaksinasi drive thru ini dipilih karena tergolong cukup aman bagi lansia yang masuk kategori kelompok rentan.

Baca Juga: Sinopsis Ikatan Cinta Kamis 18 Maret 2021, Pengorbanan Reyna untuk Nino Dibalas Rasa Kecewa