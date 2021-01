PSBB 2020 Lahirkan Ratusan Ribu Pengangguran Baru Jawa Barat, Buruh: PPKM 2021 Lebih Longgar

PIKIRAN RAKYAT - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat mencatat dampak adanya PSBB pertama di Jawa Barat pada 2020 lalu.

Kadisnaker Rachmat Taufik Garsadi menuturkan, dampak PSBB di Jabar kalau yang tercatat di disnaker dengan by name by address perusahaan yang terdampak ada 2.001 perusahaan dengan jumlah pekerja sebanyak 112.293 orang.

Jumlah tersebut meliputi 80.151 dirumahkan, dan yang di PHK 19.384 orang.

"Sementara secara keseluruhan data pekerja formal dan informal yang terdampak dan tercatat di kemenaker untuk Jabar sebanyak 342.000 orang," ujar Rachmat, Sabtu, 9 Januari 2021.

Dia mengatakan, tingkat pengangguran menurut rilis BPS bulan Februari tercatat sebanyak 1,87 juta atau sebesar 7,69 % dari angkatan kerja sebanyak 24,33 juta.

Sementara rilis BPS bulan Agustus pengangguran meningkat menjadi 2,53 juta atau sebesar 10,46 % dari jumlah angkatan kerja sebanyak 24,21 juta.

"Kalau kita bandingkan antara bulan Februari 2020 dengan agustus 2020 ada penambahan pengangguran sebanyak 630.000 orang, yang berasal dari penambahan yang menganggur dan angkatan kerja baru yang tidak tertampung oleh pasar kerja," ucap dia.