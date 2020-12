Gandeng Inopak Institute, Pemkot Tasikmalaya Cetak 1.000 UMKM Digital

PIKIRAN RAKYAT - Dinas KUMKM Perdagangan dan Perindustrian Kota Tasikmalaya bekerjasama dengan Inopak Institute menggelar kegiatan Pengembangan Industri Kreatif Unggulan Kota Tasikmalaya yang penutupannya digelar di Hotel Santika Kota Tasikmalaya, Senin, 7 Desember 2020.

Penutupan kegiatan bertajuk "Closing Summit Dinner and Strategic Discussion of Returning Expert and Jerman Alumni on Improving Tasikmalaya City Development" tersebut dihadiri Plt Walikota Tasikmalaya Muhammad Yusuf, Senior advisor cim / pmd program coordinator

Makhdonal Anwar, Kepala Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Tasikmalaya H.Firmansyah serta peserta dan nara sumber pelatihan e-commerce dari Inopak Institute.

Kepala Dinas KUMKM Perindag Kota Tasikmalaya mengatakan, sejak Bulan Oktober 2020 pihaknya bekerjasama dengan Inopak Institute telah melatih seribu pelaku industri kecil dan menengah di Kota Tasikmalaya dalam rangka pemulihan ekonomi secara nasional.

Dalam kegiatan tersebut, Inopak juga bekerja sama dengan para alumni Jerman dalam pelatihan lanjutan untuk melakukan pelatihan online.

Tujuan dilaksanakannya pelatihan e-commerce bagi 1.000 pelaku usaha Kota Tasikmalaya ujar Firman adalah, guna memotivasi usaha para pelaku usaha dalam digitalisasi usaha dalam mempersiapkan para pelaku usaha dengan pembekalan materi e-commerce." Melalui kegiatan ini kita juga memberikan wawasan para pelaku usaha bagaimana cara mengembangkan usahanya melalui digitalisasi usaha," ujar Firman.

Adapun dalam coaching atau pelatihan tersebut ujar Firman, pihaknya menghadirkan Inopak Institute sebagai pemateri guna menggenjot kompetensi daya saing pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM) di era revolusi industri 4.0.

"INOPAK Institute sendiri merupakan NGO non profit yang berisi alumnus universitas kenamaan di Jerman asal Indonesia," ujarnya.