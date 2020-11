Pengangguran di Jawa Barat Naik 30 Persen Selama Pandemi, Tiga Daerah Ini Sumbang Angka Tertinggi

PIKIRAN RAKYAT - Jumlah pengangguran di Jawa Barat alami kenaikan sebesar 30 persen selama pandemi Covid-19 melanda.

Kota Depok, Cimahi, dan Kabupaten Bogor menyumbang angka pengangguran yang paling dominan.

Demikian diungkapkan Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Daerah Jabar Uu Ruzhanul Ulum pada jumpa pers di Mapolda Jabar, Senin, 30 November 2020.

“Dengan adanya PSBB dari hasil tim pemulihan ekonomi, pengangguran meningkat sampai 30 persen. Beberapa daerah yang banyak menyumbang angka pengangguran yaitu Kota Cimahi, Depok dan Kabupaten Bogor, dalam karena memang mungkin ekonominya sedikit menurun sehingga ada PHK,” kata dia.

Menurut Uu, memang yang menyebabkan buruknya perekonomian adalah PSBB. Oleh karena itu, dia berharap kepada masyarakat untuk tempat melaksanakan protokol kesehatan.

Karena kalau hal itu tidak dilaksanakan akan terjadi peningkatan yang sangat luar biasa dan terjadi PSBB kembali dan ekonomi akan turun kembali.

“Untuk pemulihan ekonomi Alhamdulillah ekonomi Jawa Barat hari ini sudah bergerak kembali sampai 2% lebih karena sebelum kita covid Jawa Barat peningkatan ekonominya 5,8% melebihi perkembangan ekonomi nasional Tetapi setelah kopi terjun bebas minus 5 lebih dan apabila hari ini sudah naik kembali sudah di atas 2% . Kemudian juga perlu kami sampaikan bahwa ekonomi Jawa Barat ini gerakannya 40% ada di industri jadi industri Alhamdulillah hari ini sudah mulai menggeliat sehingga 40% ini sudah bisa diartikan bergerak kembali dan sampaikan bahwa 28% ekspor nasional adalah berasal dari Jabar,” ucap dia.

Sementara itu, Kadisnaker jabar Rachmat Taufik Garsadi mengatakan. dala, release BPS Jabar per Agustus ada tambahan 600 ribuan dari asalnya 1,76 juta menjadi 2,4 jutaan. Sementara yang by name by adress yang tercatat di Disnaker ada 110 ribu yang terdampak.