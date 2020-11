Abaikan Tiongkok, Taiwan-AS Teken Hubungan Ekonomi yang Lebih Kuat

PIKIRAN RAKYAT - Amerika Serikat (AS) dan Taiwan pada Jumat, 20 November 2020 menandatangani cetak biru untuk hubungan ekonomi yang lebih kuat.

Kerja sama ini terjadi di akhir masa pemerintahan Donald Trump yang telah menjalin hubungan dengan Taiwan selama 4 tahun terakhir.

Dikutip Pikiran-rakyat.com dari SCMP, nota kesepahaman ini disepakati selama pembicaraan pengukuhan pada Jumat di atas Dialog Kemitraan Kemakmuran Ekonomi AS-Taiwan. Di antara ada diskusi tentang perawatan kesehatan, semikonduktor, infrastruktur jaringan 5G, sektor energi dan tentang meningkatkan keamanan rantai pasokan.

"Kami menemukan diri kami di dunia yang berubah drastis dengan tantangan baru terhadap hak asasi manusia, keamanan siber, stabilitas ekonomi dan geopolitik," kata Hsiao Bi-khim, perwakilan resmi Taiwan di Washington.

"Oleh karena itu, dialog hari ini hadir pada waktu yang tepat untuk membahas bagaimana kita dapat bekerja sama untuk mengatasi tantangan ini," ujarnya menambahkan.

Taiwan berharap dialog yang diumumkan pertama kali pada akhir Agustus ini menjadi awal hubungan yang lebih kuat dengan AS.

“Tujuan di pihak Taiwan adalah untuk menciptakan kerangka kerja yang dapat diserahkan ke pemerintahan berikutnya,” kata Bonnie Glaser, direktur China Power Project at the Centre for Strategic and International Studies.