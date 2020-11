Hari Toleransi Internasional, Berikut Sejarah hingga Cara Memperingatinya

PIKIRAN RAKYAT - Hari Toleransi Internasional diperingati setiap 16 November.

Hari Toleransi Internasional dideklarasikan oleh salah satu organisasi nirlaba internasional.

Adalah UNESCO, Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menginisiasi peringatan Hari Toleransi Internasional.

Sebagaimana dikutip Pikiran-Rakyat.com dari berbagai sumber, cikal bakal Hari Toleransi Internasional adalah pada tahun 1915, kala Mahatma Gandhi, ikon hak asasi manusia kembali kembali ke Tanah Airnya India untuk membantu memperjuangkan kebebasan melalui non-kekerasan dan toleransi.

Pada tahun 1963, Martin Luther King menyampaikan pidatonya yang terkenal yakni 'I Have A Dream' pada bulan Maret 19643, di Washington untuk Pekerjaan dan Kebebasan.

Sementara itu, pada 1964 Undang-Undang Hak Sipil diberlakukan, melarang diskriminasi atas dasar ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, atau asal negara, didirikan.

Pada 1995, Hari Toleransi Internasional dibuat sebagai cara untuk memperingati disahkannya The Declaration of Principles on Tolerance.