Komentari Pilpres Amerika Serikat, Pejabat Iran: Contoh Buruk Demokrasi Liberal AS

PIKIRAN RAKYAT - Tokoh spektrum politik Iran bereaksi berbeda setelah Joe Biden keluar sebagai pemenang pemilu presiden Amerika Serikat.

Dalam akun Twitternya, pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei mengulangi segmen pidato yang dibuat minggu lalu di mana dia menyebut pemilu AS sebagai 'tontonan'.

Dalam cuitannya tersebut, Khamenei menyebutkan bahwa pemilu AS adalah contoh buruk demokrasi liberal Amerika.

"Ini adalah contoh wajah buruk demokrasi liberal di Amerika. Apa pun hasilnya, satu hal yang jelas: kemunduran politik, sipil, dan moral yang pasti dari pemerintahan Amerika," tulis Khamenei.

The situation in the US & what they themselves say about their elections is a spectacle! This is an example of the ugly face of liberal democracy in the US. Regardless of the outcome, one thing is absolutely clear, the definite political, civil, & moral decline of the US regime.