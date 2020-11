Dikabarkan Berselisih dengan Trump, Bill Gates Ungkap Pesan untuk Biden yang Menangkan Pilpres AS

PIKIRAN RAKYAT - Pendiri Microsoft, Bill Gates memberikan ucapan selamat atas terpilihnya Joe Biden sebagai presiden Amerika Serikat.

Dalam cuitannya di Twitter, Gates berharap kepemimpinan Biden bisa mengendalikan pandemi Covid-19 yang terus melonjak di Negeri Paman Sam.

"Selamat kepada presiden terpilih Biden dan wakil presiden terpilih Harris. Terima kasih kepada pejabat pemilihan dan pekerja kampanye yang bekerja tanpa lelah untuk memastikan sejumlah besar orang Amerika dapat memberikan suara dan telah dihitung selama masa yang menantang bagi negara kita," tulis Gates pada 8 November 2020.

"Saya berharap dapat bekerja dengan pemerintahan baru dan para pemimpin di kedua sisi di Kongres untuk mengendalikan pandemi yang melonjak, melibatkan mitra di seluruh dunia dalam masalah seperti kemiskinan dan perubahan iklim, dan menangani masalah ketidaksetaraan," tambahnya.

Congratulations to President-Elect Biden and Vice President-Elect Harris. Thank you to the election officials and campaign workers who worked tirelessly to ensure a record number of Americans could cast a ballot and have it counted during such an challenging time for our country.