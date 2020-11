Berada di Atas Angin, Joe Biden Pecahkan Rekor Barack Obama sebagai Penerima Suara Terbanyak

PIKIRAN RAKYAT - Calon Presiden Amerika Serikat (AS) dari Partai Demokrat, Joe Biden terus berada di atas angin, perolehan surat suara di Pilpres AS yang diterima pun disebut-sebut mengalahkan rekor Mantan Presiden AS, Barack Obama.

Meskipun begitu, perayaan kemenangan masih belum diputuskan, karena penghitungan suara Pilpres AS belum usai dan masih banyak surat suara yang belum terhitung.

Dari hasil penghitungan sementara saat ini, total suara sementara Biden adalah 72.162.429. Angka tersebut telah melampaui 69.498.516 suara yang dikumpulkan oleh Barack Obama pada tahun 2008, rekor sebelumnya.

Baca Juga: Hanya 2 Menit, 3 Ramuan Ini Sukses Bikin Bulu Ketiak Rontok

Selain itu, 3,9 juta lebih tinggi dari jumlah suara yang diperoleh Hillary Clinton pada tahun 2016.

Di sisi lain, Donald Trump sejauh ini meraup hasil suara sebanyak 68.673.548, juga lebih banyak dari jajak pendapat yang dilakukannya pada tahun 2016, dan lebih dari yang disurvei Obama pada tahun 2012.

Ini menempatkan Donald Trump di urutan ketiga dalam daftar kandidat Presiden Amerika Serikat yang menerima suara terbanyak sepanjang masa.

Baca Juga: Raditya Dika Guyon Ajak Anak yang Baru Lahir Diskusi Pemilu AS, Begini Reaksi Ari Lasso

Sebagaimana diberitakan Pikiranrakyat-pangandaran.com dalam artikel, "Kalahkan Rekor Barack Obama, Joe Biden Terima Suara Terbanyak Sepanjang Sejarah Pemilu AS", berdasarkan data, pencapaian suara Joe Biden sudah menembus 72.162.429 di 44 negara bagian Amerika Serikat.