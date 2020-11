Donald Trump Tuduh Hasil Pilpres Kali ini Dicurangi, Ahli : Tidak ada Bukti Kecurangan Terlihat Kok!

PIKIRAN RAKYAT - Calon Presiden petahana Amerika Serikat, Donald Trump kembali bikin ulah dengan klaim tidak berdasar yang ia miliki.

Melihat hasil Pilpres yang untuk sementara masih dimenangkan oleh Joe Biden, Donald Trump tidak menerima hal tersebut dan menyatakan bahwa klaim dari sang lawan adalah hal palsu.

Donald Trump bersikeras bahwa sebenarnya ia menang di berbagai daerah dalam pilpres kali ini.

Namun ia merasa dikalahkan oleh adanya kecurangan yang ia tuduhkan tanpa bukti yang jelas.

Hal itu ia tulis dalam Twitternya pada Kamis, 5 November 2020 dinihari kemarin.

"Kami menang besar di Pennsylvania, tetapi sekretaris negara mengumumkan masih ada "jutaan suara tersisa untuk dihitung," jelasnya dalam Twitter.

We are winning Pennsylvania big, but the PA Secretary of State just announced that there are “Millions of ballots left to be counted.”