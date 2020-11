AS Tunggu Hasil Pilpres, Polisi Siaga di Luar Trump Tower untuk Bersiap Hadapi Potensi Kerusuhan

PIKIRAN RAKYAT - Pemilihan Presiden Amerika Serikat dilaksanakan pada 3 November 2020.

Guna bersiap menghadapi potensi kerusuhan menjelang hasil pemilihan Presiden Amerika Serikat tersebut, Departemen Kepolisian New York (NYPD) menyiapkan kehadiran polisi yang banyak di luar Trump Tower di Midtown.

Dilaporkan, barikade dari setidaknya lima truk sampah dan bus NYPD terlihat di seberang jalan dari kediaman Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Fifth Avenue, New York, sebagaimana dikutip Pikiran-Rakyat.com dari New York Post.

Kembali pada tahun 2016 lalu, truk sanitasi Kota New York yang diisi dengan pasir menjadikan barikade di depan Trump Tower pada Hari Pemilihan, hal tersebut disampaikan Washington Post.

Sementara itu, saat melaksanakan konferensi pers pada Selasa, 3 November 2020 sore waktu setempat, Kepala Departemen NYPD Terence Monahan mengatakan agar polisi berwaspada, namun demikian tidak ada ancaman yang dapat dipercaya kala itu.

“Dengar, kita semua tahu ada pemilihan (presiden Amerika Serikat) hari ini, siapa tahu siapa yang akan menang, siapa yang tidak menang, bagaimana hasilnya,” kata Terence Monahan di luar 1 Police Plaza.

Selain itu dikatakannya bahwa pihaknya tidak memiliki informasi ihwal masalah apapun, namun demikian ia menilai bahwa iutlah alasan pihaknya bekerja.