Fasilitas GSP Resmi Diperpanjang AS, Dubes RI: Kita akan Segera Susun Rencana Kerja

PIKIRAN RAKYAT - Pemerintah Amerika Serikat (AS) secara resmi mengeluarkan keputusan perpanjangan Generalized System of Preferences (GSP).

Yakni fasilitas berupa pembebasan tarif bea masuk yang diberikan secara unilateral oleh Pemerintah AS pada negara-negara berkembang.

Keputusan perpanjangan GSP tersebut secara resmi diumumkan oleh Pemerintah AS, melalui United States Trade Representative (USTR).

Baca Juga: Inggris Semakin Waspada Usai Temukan Kapal Selam Mata-mata yang Diduga Milik Rusia

Bagi Duta Besar Indonesia untuk AS, Muhammad Lutfi, keputusan Pemerintah AS memperpanjang fasilitas GSP tersebut menunjukkan betapa tingginya kepercayaan Pemerintah AS terhadap berbagai perbaikan regulasi domestik yang telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia, sebagaimana dikutip Pikiran-Rakyat.com dari laman Kementerian Luar Negeri RI.

Lebih lanjut menurutnya perbaikan regulasi domestik yang telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia tersebut dalam rangka menciptakan iklim bisnis dan investasi yang lebih kondusif di Tanah Air.

Dikatakan Muhammad Luthfi bahwa usai mendapat pengumuman perpanjangan fasilitas GSP tersebut, pemerintah akan segera menyusun rencana kerja guna optimalisasi fasilitas keringanan bea masuk bagi beragam produk ekspor Indonesia di Amerika Serikat.

Baca Juga: Tiongkok Tingkatkan Operasi Pesawat Tempur di Selat Taiwan di saat Kesepakatan Penjualan Senjata AS