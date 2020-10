Trump Klaim Dirinya Kebal Covid-19, Twitter: Ini Menyesatkan

PIKIRAN RAKYAT - Presiden Amerika Serikat, Donald Trump lagi-lagi mendapat teguran dari Twitter soal cuitannya.

Kali ini Trump membuat cuitan yang mengklaim dirinya kebal Covid-19.

Cuitan Trump tersebut dianggap menyesatkan dan melanggar aturan kebijakan Twitter tentang Covid-19.

"Tanda tangan total dan lengkap dari Dokter Gedung Putih kemarin. Itu berarti saya tidak bisa mendapatkannya (kebal), dan tidak menularkannya. Sangat senang mengetahuinya," tulis Trump di Twitternya.

A total and complete sign off from White House Doctors yesterday. That means I can’t get it (immune), and can’t give it. Very nice to know!!!