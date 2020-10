Hakim Larang Aplikasi TikTok di Blokir di AS, Pemerintahan Donald Trump Ngotot Banding ke Pengadilan

PIKIRAN RAKYAT - Pihak Pemerintahan Donald Trump saat ini telah memasukan berkas ke pengadilan untuk melakukan banding.

Hal tersebut dilakukan terkait dengan keputusan hakim yang melarang pemerintah Amerika Serikat untuk memblokir aplikasi TikTok di negaranya.

Departemen Kehakiman AS menjelaskan bahwa pemerintahan Trump telah mengajukan banding ke Pengadilan untuk Sirkuit D.C.

Pemerintah AS meminta kepada pihak Apple Inc dan Alphabet Inc yang merupakan perusahaan induk Google agar mereka melarang unduhan TikTok di toko pada aplikasi milik mereka.

Sebelumnya, pemerintah AS menginginkan tidak boleh ada unduhan baru terkait aplikasi TikTok ini pada bulan September 2020 lalu.

Pemerintah bersikeras bahwa TikTok berbahaya bagi keamanan nasional, mereka mencurigai aplikasi milik ByteDance, perusahaan asal Tiongkok, mengumpulkan data sebanyak 100 juta orang Amerika untuk diberikan kepada pemerintah Tiongkok.

ByteDance sedang melakukan diskusi dengan Walmart Inc dan Oracle Corp perihal pembentukan perusahaan TikTok Global, untuk mengurus operasional di Amerika Serikat.