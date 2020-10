Pemerintah Tiongkok Resmi Umumkan Kematian Orang Uighur kepada PBB, Keluarga: Dia Ditahan di Kamp

PIKIRAN RAKYAT - Pemerintah Tiongkok mengambil langkah langka yaitu secara resmi mengumumkan dan mengkonfirmasi kematian seorang pria Uighur kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Namun pihak keluarga meyakini pria itu ditahan di kamp Xinjiang sejak tahun 2017.

Lebih dari satu juta orang dari komunitas Uighur dan Muslim Turki di wilayah paling barat Xinjiang diyakini ditahan di kamp-kamp sejak tahun 2017.

Mereka di sana mendapat tindakan keras terhadap etnis minoritas yang menurut para ahli merupakan genosida budaya.

Meskipun reaksi dunia meningkat, Partai Komunis Tiongkok (PKC) berulang kali menolak permintaan badan internasional untuk mengunjungi dan menyelidiki wilayah tersebut secara independen.

Dikutip Pikiran-Rakyat.com dari The Guardian, hilangnya pria Uighur bernama Abdulghafur Hapiz terdaftar di United Nations Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances (WGEID) pada April 2019, namun pemerintah Tiongkok tidak menanggapi pertanyaan formal hingga bulan ini.

Dalam sebuah dokumen yang dilihat oleh Guardian, dikatakan WGEID bahwa pensiunan pengemudi itu dari Kashgar sudah meninggal hampir dua tahun lalu, tepatnya pada 3 November 2018 karena 'pneumonia parah dan tuberkulosis'.