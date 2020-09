Kontroversi Donald Trump Bertambah Lagi, Sang Presiden AS Dituduh Gelapkan Warisan Keluarga

PIKIRAN RAKYAT - Sisi negatif Donald Trump terungkap karena saudaranya sendiri.

Ialah Mary Trump, seorang psikolog sekaligus keponakan dari Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.

Mary Trump menyampaikan berbagai tuduhannya pada Donald Trump dalam buku memoar yang berjudul Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man (Terlalu Banyak dan Tidak Pernah Cukup: Bagaimana Keluarga Saya Menciptakan Manusia Paling Berbahaya di Dunia).

Dalam buku itu Mary menyebut Donald Trump dan beberapa anggota keluarganya melakukan penipuan terhadap dirinya.

Penipuan tersebut berkaitan dengan harta warisan yang bernilai puluhan juta dolar AS.

Sebagaimana diberitakan Bulukumba.com dalam artikel "Dituduh Gelapkan Warisan, Donald Trump Digugat Keponakannya", melalui pengacaranya, Mary mengatakan bahwa keluarganya mengkhianatinya dengan bergerak secara diam-diam untuk mencuri warisan darinya.

“Satu-satunya yang melakukan penipuan dalam hal ini adalah Mary Trump, dia merekam salah satu kerabatnya dan dia benar-benar mendiskreditkan dirinya sendiri,” ungkap juru bicara Gedung Putih Kayleigh McEnany.