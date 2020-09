Telepon Terakhir Putri Diana, Jadi Penyesalan Bagi Pangeran William dan Harry

PIKIRAN RAKYAT - Kepergian Putri Diana memberikan bekas luka yang begitu mendalam bagi kedua putranya, yakni Pangeran William dan Pangeran Harry.

Sebelum tewas dalam sebuah kecelakaan tunggal, Putri Diana sempat menghubungi kedua putranya.

Panggilan telepon terakhir Putri Diana dengan kedua putranya, Pangeran William dan Harry menjadi penyesalah besar bagi para bangsawan.

Baca Juga: Dulu 'Terlantar' Sekarang Fenomenal, Tanaman yang Tumbuh di Selokan Ini Kini Mulai Dilirik

Dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Express, tepat pada 1 September 2020, menandai peringatan 23 tahun kematian Putri Diana dalam sebuah kecelakaan.

loading...

Putri Diana meninggal dunia karena sebuah kecelakaan mobil yang tragis di Paris, Prancis pada 1997 silam.

Dalam sebuah film dokumenter tahun 2017 berjudul 'Diana, Our Mother Her Life and Legacy', baik Pangeran William maupun Harry membahas dampak terakhir atas kematian ibu mereka.

Baca Juga: Daftar Harga Sepeda Lipat September 2020, Mulai Rp2,1 Juta hingga Rp83,9 Juta

Kedua putra Diana itu berbicara mengenai penyesalan mereka tentang panggilan telepon terakhir dengan sang ibu.