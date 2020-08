Wilayah Sumber Covid-19 Dunia Buka Semua Sekolah 1 September, Pemkot Wuhan Larang Warga Asing Hadir

PIKIRAN RAKYAT - Wuhan, wilayah di mana sumber Covid-19 yang menjadi pandemik global saat ini, segera membuka seluruh sekolah, Selasa, 1 September 2020.

Wuhan juga paling parah terdampak virus corona, namun situasi telah pulih, hingga bahkan menurut otoritas taman kanak-kanak pun segera buka.

Sebanyak 2.842 lembaga pendidikan di seluruh Kota Wuhan akan menyambut hampir 1,4 juta murid ketika semester musim gugur akan dimulai, seperti diumumkan pemerintah setempat pada Jumat, 28 Agustus 2020.

Sementara, Universitas Wuhan akan memulai kembali perkuliahan pada Senin, 31 Agustus 2020.



Pemerintah setempat mengaku telah menyusun rencana darurat untuk beralih ke pembelajaran daring seandainya tingkat risiko mengalami perubahan, seperti dilansir Xinhua.

Pihaknya juga mengimbau para murid agar menggunakan masker pergi dan pulang sekolah serta jika memungkinkan menghindari transportasi umum.

Pihak sekolah diminta untuk menyediakan alat kontrol penyakit dan melakukan sesi latihan dan kedisiplinan guna membantu mengantisipasi wabah baru.

Mereka juga harus membatasi pertemuan massal yang tak perlu dan menyerahkan laporan harian kepada otoritas kesehatan.

Namun, tidak semua guru dan murid dapat mengikuti belajar tatap muka ini. Sebagian warga asing, tidak diizinkan hadir ke sekolah.

Guru dan murid asing yang belum menerima pemberitahuan dari sekolah mereka tidak akan diizinkan untuk kembali, katanya.



Salah satu kota di China tengah itu, yang diyakini menjadi sumber epidemi COVID-19, penguncian diberlakukan selama lebih dari dua bulan sejak akhir Januari.