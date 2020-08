Perjanjian Senjata Nuklir Segera Berakhir, AS Tolak Perpanjang Jika Tiongkok Tak Ikut Partisipasi

PIKIRAN RAKYAT - Pada Februari 2021 mendatang, Perjanjian Senjata Strategis Baru (New START) antara Amerika Serikat (AS) dan Rusia akan berakhir.

Pihak AS dan Rusia pun dapat memutuskan untuk memperpanjang kembali perjanjian tersebut.

Namun Presiden AS, Donald Trump enggan melanjutkan New START jika Tiongkok tidak berpartisipasi di dalamnya.

Dikutip Pikiran-Rakyat.com dari laman Express, New START sendiri merupakan sebuah perjanjian pengontrolan senjata nuklir antara AS dan Federasi Rusia.

New START berperan membatasi kepemilikan hulu ledak nuklir untuk AS dan Rusia, dengan total mencapai 1.550 buah.

Diketahui, kedua negara telah mengurangi persenjataan nuklir mereka sejak akhir perang dingin pada tahun 1991 silam.

Seorang pakar nuklir dan politik AS, Stephen Herzog mengklaim bahwa perpanjangan New START antara AS dengan Rusia terlihat suram.