VIDEO Dokter Pertaruhkan Nyawa Selamatkan Pasien Covid-19 yang akan Melompat dari Gedung Rumah Sakit

View this post on Instagram

जबलपुर। नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कॉलेज अस्पताल में रविवार की सुबह उस वक्त हड़कम्प की स्थिति निर्मित हो गयी, जब कोविण-19 वार्ड की खिड़की पर एक मरीज आकर बैठ गया और कूदने का प्रयास करने लगा। मेडिकल परिसर में उपस्थित स्टाफ और अन्य लोगों ने मरीज को ऐसा करते देखा तो तत्काल गढ़ा थाना पुलिस को खबर कर दी। खबर लगते ही गढ़ा थाना प्रभारी राकेश तिवारी स्टॉफ के साथ मौके पर पहुंचे और मरीज को समझाईश दी। पुलिस और चिकित्सकों की समझाईश के बाद मरीज का हदृय परिवर्तन हो गया और उसने खिड़की से कूदने का अपना फैसला बदल दिया। हालांकि इस दौरान मेडिकल परिसर में काफी देर तक हड़कम्प की स्थिति बनी रही। थाना प्रभारी राकेश तिवारी ने बताया कि मरीज सुबह 8 बजे के करीब खिड़की पर जाकर बैठ गया था, जिसे समझाईश दी गयी तो बाद में वह कोविड़ वार्ड में चला गया।

A post shared by Jabalpur Social (@jabalpur_social) on Aug 23, 2020 at 1:17am PDT