Pabrik Bir Bocor, Sungai di Jepang Berubah Bak Sungai Darah

PIKIRAN RAKYAT - Air sungai di Kota Okinawa, Jepang berubah warna menjadi merah darah viral di media sosial. Kejadian ini diduga karena adanya kebocoran pewarna makanan dari sebuah pabrik.

Menurut Independent, perubahan warna air sungai itu diakibatkan kebocoran pewarna makanan dari pabrik bir bernama Orion Breweries yang sekaligus merilis permohonan maaf atas kejadian tersebut.

"Kami meminta maaf karena menyebabkan masalah dan kekhawatiran yang sangat besar," kata perusahaan tersebut sebagaimana dikutip Pikiran-Rakyat.com pada Kamis, 29 Juni 2023.

Kebocoran itu dilaporkan berasal dari salah satu sistem pendingin tempat pembuatan bir yang kemungkinan terjadi pada Selasa lalu. Kebocoran itu pun berhasil ditambal pada pukul 09.30 pagi waktu setempat.

Pejabat di tempat pembuatan bir mengatakan bahan kimia propilen glikol telah menyebabkan perubahan warna.

Bahan kimia tersebut digunakan sebagai bahan tambahan makanan oleh pabrik-pabrik dalam proses pendinginan.

Umumnya digunakan dalam industri obat-obatan dan kosmetik, "secara umum diakui aman", kata US Agency for Toxic Substances and Disease Registry.

Presiden perusahaan pembuatan bir Hajime Murano mengatakan perusahaan sedang menyelidiki bagaimana kebocoran itu terjadi.