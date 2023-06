Jenius, Wanita AS Ini Sukses Bikin Kolam Renang Sendiri dengan Modal Rp4 Juta

PIKIRAN RAKYAT - Seorang wanita dari St. Louis, Amerika Serikat mendapat pujian sebagai ‘ibu jenius' setelah berhasil membuat kolam renang untuk anak-anaknya hanya dalam satu hari.

Arin Solange (34) memutuskan untuk membuat kolam renang yang dia idam-idamkan selama bertahun-tahun.

Arin sempat viral di TikTok setelah membagikan pengalamannya dalam membuat kolam renang dengan biaya terbatas. Unggahannya itu bahkan mendulang 10 juta penonton dan satu juta like.

"Kami ingin mencobanya. Kami sangat ingin membuat kolam renang pribadi dengan cara yang murah. Itu akan sangat menyenangkan bagi anak-anak sepanjang musim panas," ujarnya, dilansir Pikiran-Rakyat.com dari Mirror UK pada 13 Juni 2023.

"Kolam renang DIY (Do It Yourself) dengan filter dan bahan kimia memungkinkan perawatan yang mudah. Kami sangat menyukainya. Ini adalah cara yang menyenangkan untuk menambahkan kolam kecil yang lebih awet di halaman rumah kami untuk anak-anak kami,” kata dia menambahkan.

Arin dan suaminya memulai dengan membeli tangki stok logam setinggi delapan kaki (2,4 meter) dari toko perlengkapan traktor lokal, kemudian menyegelnya dengan dempul Flex Seal.

"Kami menggunakan dempul di seluruh kolam sebagai lapisan dasar putih - ini hanya untuk tujuan estetika, tetapi jika Anda ingin mewarnainya, Anda harus menggunakan cat khusus terlebih dahulu agar bisa menempel pada logam,” tuturnya.

Selanjutnya, mereka berdua melukisnya dengan garis-garis warna merah muda untuk tampilan yang cerah di musim panas, sebelum menambahkan filter.