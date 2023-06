Pria AS Temukan Kapsul Waktu Berusia 49 Tahun, Isinya Ungkap Catatan ‘Memilukan’ bagi Masa Depan

PIKIRAN RAKYAT - Seorang pria menemukan sebuah kapsul waktu yang telah disembunyikan selama hampir 50 tahun. Ia menceritakan bagaimana saat ia menemukan sebuah koran tua yang disembunyikan di rumah barunya.

Awalnya, pria tersebut tidak terlalu memikirkannya, sampai saat ia melihat sebuah catatan yang ditulis oleh David dan Harold di bagian atas salah satu halaman.

"Kami meletakkan makalah ini di sini pada 23 Februari 1974 oleh David Fichvogt dan Harold Rempert. Semoga dunia menjadi tempat yang lebih baik ketika Anda menemukan ini,” kata pesan catatan itu.

Di koran tersebut, ada laporan dari Washington Star News yang menyebutkan bahwa impor bensin seharga 75 sen per galon sedang diperhitungkan oleh Federal Energy Office (FEO) sebagai peringatan tentang kelangkaan pasokan.

Baca Juga: Diduga Alien, Warga di Las Vegas Terkejut Melihat Cahaya Melesat di Langit

Dilansir Pikiran-Rakyat.com dari Mirror UK, seorang pengguna Reddit mengomentari berita tersebut.

"Jika disesuaikan dengan inflasi, 75 sen per galon akan menjadi 4,47 dolar AS. Harga bensin sebelum krisis minyak tahun 1973 adalah 53 sen per galon yang kemudian naik menjadi 3,20 dolar AS,” ujarnya.

Pembaca sangat menghargai optimisme David dan Harold mengenai masa depan, banyak yang mengeklaim bahwa saat ini lebih buruk daripada tahun 1970-an.

"Saya merasa ingin menangis. Setelah 49 tahun, kondisinya masih sama... atau bahkan lebih buruk,” kata salah seorang netizen.