Foto Satelit Ungkap Kapal Selam Tiongkok Menggunakan Pangkalan Bawah Tanah

PIKIRAN RAKYAT - Hasil foto satelit mengungkapkan kapal selam Tiongkok menggunakan pangkalan bawah tanah di Pulau Hainan, Laut China Selatan

Foto satelit dari perusahaan pencitraan Amerika, Planet Labs, menunjukkan penampakan kapal selam bertenaga nuklir Type 093 memasuki terowongan ke tempat berlabuh bawah tanah di Pangkalan Angkatan Laut Yulin, seperti dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Opelika-Ouburn News.

Mantan pejabat Departemen Pertahanan AS, Drew Thompson, di Lee Kuan Yew School of Public Policy di National University of Singapore, mengatakan tembakan kapal selam itu jarang terjadi.

“Itu tidak biasa bahwa satelit komersial akan berada di atas pada waktu yang tepat di hari tanpa adanya awan," katanya.

Thomson menambahkan ada penampakan yang tidak biasa yaitu pangkalan bawah air Tiongkok. Dia mengklaim dengan cara ini pihak Beijing menyembunyikan peralatan militernya, mulai dari kapal selam hingga sistem rudal.

"Orang Tiongkok memiliki pengalaman luar biasa dalam membangun fasilitas bawah tanah. Ini sesuai dengan budaya strategis mereka," tambahnya.

Foto satelit ini pertama kali diunggah oleh akun Twitter @StratSentinel pada 19 Februari 2017. Namun, baru viral di bulan Agustus ini setelah banyaknya komentar dalam foto tersebut.