Kereta Utama di Jepang Mulai Ditenagai Energi Ramah Lingkungan

PIKIRAN RAKYAT - Jepang dikenal dengan sistem transportasinya yang sangat efisien. Apalagi, banyak orang Jepang yang lebih memilih untuk menggunakan kereta ketimbang kendaraan pribadi saat bepergian.

Selain itu, sistem transportasi di Jepang disebut sebagai salah satu layanan transportasi paling baik di dunia. Saat ini, Kereta Tokyu Railways yang beroperasi di Shibuya dan stasiun lainnya mulai beralih ke tenaga listrik yang dihasilkan dari tenaga surya dan sumber energi terbarukan mulai 1 April 2023.

Dengan demikian, emisi karbon dioksida di jaringan luas Tokyu yang terdiri dari tujuh jalur kereta dan satu layanan trem kini berada pada angka nol. Energi ramah lingkungan digunakan di semua stasiunnya, termasuk mesin penjual minuman, layar kamera keamanan, dan pencahayaan.

Tokyu, yang mempekerjakan 3.855 orang dan menghubungkan Tokyo dengan Yokohama di dekatnya, adalah operator kereta api pertama di Jepang yang mencapai tujuan tersebut. Pengurangan karbon dioksida ini setara dengan emisi rata-rata tahunan dari 56.000 rumah tangga di Jepang.

Nicholas Little, direktur pendidikan kereta api di Center for Railway Research and Education di Universitas Michigan State, memuji Tokyu atas promosi energi terbarukan tetapi menekankan pentingnya peningkatan jumlah energi terbarukan tersebut secara keseluruhan.

"Saya akan menekankan bahwa dampak yang lebih besar datang dari peningkatan pembangkit listrik dari sumber-sumber terbarukan," katanya, dikutip dari MHI pada Kamis, 15 Juni 2023. "Perjuangan jangka panjangnya adalah meningkatkan produksi listrik terbarukan dan menyediakan infrastruktur transmisi untuk menyalurkannya ke tempat-tempat konsumsi."

Teknologi yang digunakan oleh kereta Tokyu merupakan salah satu opsi yang paling ramah lingkungan untuk perkeretaapian. Dua opsi lainnya adalah baterai dan tenaga hidrogen.