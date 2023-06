Intip Hotel Terdalam di Dunia, Sensasi Bermalam di Bawah Tanah yang Tak Biasa

PIKIRAN RAKYAT - Hotel Deep Sleep menawarkan pengalaman yang berbeda bagi para tamunya. Pasalnya, hotel ini merupakan hotel terdalam di dunia, 419 meter di bawah pegunungan Snowdonia di Wales.

Terletak di sebuah tambang batu lempung Cwmorthin yang terbengkalai, hotel ini terdiri dari empat kabin berupa ruang gua yang difasilitasi tempat tidur ganda, ruang makan, dan toilet.

Untuk merasakan pengalaman tak biasa yang ditawarkan hotel ini, tamu perlu merogoh kocek hingga 550 poundsterling atau setara Rp8 juta per malam. Namun untuk bisa sampai ke kamar yang dipesan, para tamu harus melewati lorong tambang tua dengan rute yang curam dan menantang.

Dilansir dari Oddity Central, Hotel Deep Sleep diresmikan pada April oleh perusahaan aktivitas outdoor Go Below. Hotel ini hanya dibuka untuk pelanggan satu malam per minggunya, yakin pada hari Sabtu.

Maka dari itu, pelanggan harus melakukan reservasi secara online terlebih dahulu. Setibanya di lokasi, tamu perlu mendatangi basecamp Go Below yang berada di dekat Kota Blaenau Ffesiniog, kemudian mereka akan didampingi pemandu untuk pergi ke hotel.

Setelah berjalan selama 45 menit melintasi pegunungan, tamu akan tiba di sebuah pondok kecil untuk turun ke tambang Cwmorthin yang terbengkalai itu. Rute yang menantang ini terdiri dari tangga-tangga tua, jembatan-jembatan terbengkalai, dan slackline. Setelah memakan waktu hampir satu jam, tamu akan akan sampai di hotel ini.

Setelah tiba di Deep Sleep Hotel, tamu disuguhi minuman hangat dan makanan dengan gaya ekspedisi. Suhu di hotel terdalam di dunia ini tetap konstan 10 derajat celsius sepanjang tahun. Selain itu, kabin-kabinnya dilengkapi dengan air bersih, listrik, dan Wi-Fi melalui kabel ethernet sepanjang satu kilometer dari antena 4G di permukaan.

Hotel Deep Sleep ini merebut gelar sebuah hotel di Tambang Perak Sala, Swedia yang berlokasi 154 meter di bawah tanah. (Tahir Dzaky Hafidz)***