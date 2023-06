658 Orang di Malaysia Cosplay Jadi Spider-Man, Pecahkan Rekor Dunia

PIKIRAN RAKYAT - Mendapatkan rekor dunia merupakan salah satu mimpi yang sangat mustahil dapat terwujud bagi sebagian orang, namun bagi 685 orang Malaysia, mimpi itu dapat menjadi kenyataan.

685 orang berkumpul di sebuah mal di Malaysia dengan mengenakan berbagai kostum Spider-Man. Perkumpulan tersebut dilakukan bersamaan dengan rilisnya film Spider-Man yang terbaru.

Mereka memecahkan rekor yang sebelumnya dipegang Mumbai, India ketika 601 Spider-Man berkumpul pada 2021.

Saat di Mumbai, juri memberikan sertifikat kepada Sony Pictures India setelah mengonfirmasi total peserta yang lebih dari 601 orang mengenakan kostum Spider-Man di sebuah acara untuk merayakan pemutaran perdana Spider-Man: No Way Home pada Desember 2021.

Acara yang diselenggarakan oleh Sony Pictures Malaysia dan AEON Mall ini dihadiri oleh 685 orang dengan mengenakan kostum berbagai pahlawan Marvel, termasuk Peter Parker, Miles Morales, Miguel O'Hara dan Gwen Stacy.

Juri rekor dunia hadir di mal untuk memverifikasi jumlah orang yang datang dan memastikan bahwa setiap peserta menghabiskan setidaknya 5 menit di area yang ditentukan.

Sehubungan dengan perilisan Spider-Man: Across the Spider-Verse, distributor film Sony Pictures dan pusat perbelanjaan Malaysia AEON Mall Bukit Tinggi mengadakan pertemuan di akhir pekan. Menurut The Star, juri resmi Guinness hadir untuk mengawasi upaya Malaysia memecahkan rekor sebelumnya.

Beberapa penggemar berat Spider-Man memilih untuk memakai pakaian yang tidak biasa. Seseorang mengenakan setelan Spider-Man Noir yang dipopulerkan dalam film Spider-Verse.