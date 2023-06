Dampak Kebakaran Hutan Kanada, Kualitas Udara Buruk Terjadi di 8 Wilayah AS

PIKIRAN RAKYAT - Kebakaran hutan di Kanada telah menyebabkan penurunan kualitas udara di negara itu dan Amerika Serikat (AS). Kualitas udara yang buruk masih akan terjadi dalam beberapa hari ke depan.

Prakiraan cuaca nasional menyebutkan, daerah sekitar selatan Ontario dan beberapa bagian Pennsylvania akan mengalami asap pekat yang signifikan dan dapat menyebabkan penurunan kualitas udara serta visibilitas rendah.

Pittsburgh dan Philadelphia mungkin menjadi dua kota yang akan terkena dampak terburuk dari asap pada Jumat, meskipun kondisinya seharusnya lebih baik daripada sebelumnya.

Di bagian timur Amerika Serikat, terdapat kabut ringan hingga sedang yang dapat menyebabkan langit buram dan matahari terbit serta terbenam berwarna oranye. Fenomena ini telah banyak terlihat dalam profil media sosial selama minggu ini.

Baca Juga: Aldi Taher Sebut Jokowi Belum Pernah Posting Baca Al-Qur'an, Tsamara Amany Istigfar

Dikutip Pikiran-rakyat.com dari New York Times pada 9 Juni 2023, peringatan akan kualitas udara yang buruk telah diumumkan di sebagian Connecticut, Delaware, Indiana, Michigan, New Jersey, New York, Ohio, dan Pennsylvania.

Menurut ahli cuaca, kualitas udara di sana akan membaik meskipun tidak akan bersih sempurna seperti semula.

Pemerintah setempat meminta masyarakat membatasi aktivitas fisik di luar ruangan. (Marsa Dhia Adilah)***