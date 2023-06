Dirujak Netizen, Pendaki Malaysia Akhirnya Berterima Kasih pada Sherpa

PIKIRAN RAKYAT - Pendaki Malaysia, Ravichandran atau Ravi dirujak netizen setelah tak mau mengakui bantuan dari Gelje Sherpa saat berada di ambang kematian di Gunung Everest.

Ravi kukuh mengatakan bahwa yang menyelamatkannya adalah rekan di tim The 14th Peaks Expeditio Co dan Global Rescue. Padahal, foto dan video penyelamatan Ravi telah beredar luas di media sosial.

Ia bahkan memblokir Gelje Sherpa di Instagram. Sontak saja aksi Ravi menyulut emosi netizen.

Setelah mendapatkan bully-an dari netizen, Ravi membuka blokir dan mengucapkan terima kasih kepada Sherpa.

"Sherpa adalah orang-orang yang sangat berkomitmen dan berdedikasi kepada klien mereka terutama yang berasal dari 14 Peaks Expedition Co. & The Seven Summit Expedition Co. Mereka tidak akan meninggalkan dirimu sendirian.

"Saya mengalaminya tahun ini. Saat turun dari puncak, saya mengalami kesulitan. Tashi mendengar bahwa saya dalam masalah, dia mengatur tim penyelamat (Mingma Tendi, Gelje Sherpa, Nima Dorchi, Nima Tashi, Dawa Sherpa dan Dipen Bhote). Mereka adalah Sherpa dataran tinggi yang berkorban banyak untuk klien mereka. Mereka membawa saya ke 7300 meter untuk Penjemputan Heli untuk penerbangan Heli cepat ke Rumah Sakit.

"Sherpa penting dalam ekspedisi 8000 meter saya," tulisnya, dikutip Pikiran-Rakyat.com pada Selasa 6 Juni 2023.

