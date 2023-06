IG Sherpa Diblokir Pendaki Malaysia yang Diselamatkan di Gunung Everest, Komentar Terakhir Diserbu Netizen

PIKIRAN RAKYAT - Akun Instagram (IG) Gelje Sherpa diblokir pendaki Malaysia yang diselamatkan di puncak Gunung Everest. Komentar terakhirnya di salah satu unggahan pemilik akun @ravieverest pun diserbu netizen.

Dalam unggahan Ravi pada Senin, 5 Juni 2023, terlihat fotonya tengah mendaki Gunung Everest. Dia kemudian menambahkan keterangan mengenai pujian terhadap Sherpa.

Padahal, sebelumnya dia tidak mengakui pertolongan yang diberikan Sherpa di zona kematian. Namun setelah dirujak netizen, pria itu akhirnya merubah pernyataannya.

"Sherpa adalah orang-orang yang sangat berkomitmen dan berdedikasi kepada klien mereka,, terutama yang berasal dari "14 Peaks Expedition Co. & The Seven Summit Expedition Co. Mereka tidak pernah meninggalkan Anda," tutur Ravi.

Baca Juga: 18 Tahun Tak Bertemu, Seorang Wanita Bikin Akun Instagram Khusus untuk Cari Teman Lamanya

"Saya mengalaminya tahun ini. Ketika turun dari puncak, saya mengalami kesulitan. Tashi mendengar bahwa saya dalam masalah, dia mengatur tim penyelamat (Mingma Tendi, Gelje Sherpa, Nima Dorchi, Nima Tashi, Dawa Sherpa, dan Dipen Bhote). Mereka adalah Sherpa ketinggian tinggi yang membuat banyak pengorbanan untuk klien mereka. Mereka membawa saya ke 7.300 meter untuk Heli Pick-up, untuk penerbangan Heli cepat ke Rumah Sakit.

Sherpa penting dalam ekspedisi 8.000 meter saya," ujarnya menambahkan.

Unggahan itu pun dibalas oleh Gelje Sherpa dengan komentar singkat. "Thank you (terima kasih) hope you are recovering well (semoga kamu pulih dengan baik)," kata Gelje Sherpa.

Komentar itu pun langsung diserbu netizen. Bahkan, dia menerima lebih dari 80 balasan di komentar tersebut dengan dipenuhi kata-kata dukungan, permintaan maaf, hingga ucapan terima kasih.

"Terima kasih, semoga Tuhan memberkati kebaikanmu," ucap akun @syahn**_af**.