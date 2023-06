Momen Pilu Pria di India Mencari Anaknya di Antara Ratusan Jenazah Korban Tabrakan Maut Kereta Api

PIKIRAN RAKYAT - Tabrakan maut di India yang melibatkan 3 kereta api di kawasan Balasore Odisha memakan banyak korban jiwa. Kecelakaan nahas yang terjadi pada Jumat, 2 Juni 2023 sekira pukul 19.00 waktu setempat itu menjadi kecelakaan terburuk dalam dua dekade.

Banyak penumpang kereta api yang tak bisa menyelamatkan diri dan tewas di dalam kereta ataupun terpental keluar gerbong kereta. Hingga Sabtu, 3 Juni 2023 pagi waktu setempat, dilaporkan ada 261 orang tewas dan 900 orang lainnya mengalami luka ringan hingga berat.

Para penumpang kereta api yang selamat masih histeris dan trauma usai insiden nahas tersebut terjadi. Tak sedikit dari mereka yang melihat korban dalam kondisi yang mengenaskan dan susah dikenali.

Tentunya butuh waktu lama untuk melakukan identifikasi korban kereta api tersebut. Namun pihak keluarga sudah tak sabar hingga mendatangi langsung lokasi kejadian untuk mencari keluarga mereka.

Di media sosial beredar sebuah video yang memperlihatkan seorang pria yang membuka satu per satu kain jenazah untuk melihat anaknya. Namun setelah melihat banyak mayat, dia tak kunjung menemukan anaknya.

Momen pilu tersebut beredar luas di media sosial, dan diunggah akun Twitter @GautamKumar_2 pada Sabtu, 3 Juni 2023. Dalam video yang beredar mata pria tersebut nampak berkaca-kaca, suaranya bergetar saat ditanya oleh perekam.

"A person who tried to find his son but he can't... Speechless #TrainAccident (Seseorang yang mencoba untuk menemukan anaknya tapi dia tidak bisa)" ujar cuitan akun tersebut.

Unggahan itu mendapat beragam respons dari warganet. Tak sedikit yang ikut merasakan pilu melihat pria tersebut mencari anaknya di antara ratusan jenazah.