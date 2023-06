Perang Saudara Sudan, PBB Laporkan 1,2 Juta Orang Mengungsi

PIKIRAN RAKYAT - Pecahnya perang saudara di Sudan telah berlangsung selama enam minggu terakhir. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melaporkan data pengungsi yang mencapai lebih dari 1,2 juta orang akibat konflik itu.

Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (Office for the Coordination of Humanitarian Affairs/OCHA), mengatakan bahwa laporan data pengungsi didapat berdasarkan peninjauan langsung di Sudan.

OCHA juga masih terbuka terhadap bertambahnya penghitungan total pengungsi akibat perang saudara di Sudan.

Saat ini, OCHA tetap berupaya menyalurkan bantuan kemanusiaan yang seiring meningkatnya akses jalur damai menuju Sudan.

Baca Juga: Balita di Sidoarjo Tewas di Tangan Pengasuh, Polisi Buru Orangtua Korban yang Tak Tanggung Jawab

"Sementara itu, kami dan mitra kami terus memberikan bantuan di mana pun dan kapan pun kami bisa," ujar laporan OCHA, dikutip Pikiran-Rakyat.com pada Kamis, 1 Juni 2023.

"UNFPA (Dana Kependudukan PBB) memasok obat-obatan dan peralatan kesehatan reproduksi ke rumah sakit bersalin di Wad Medani yang terletak di Negara Bagian Al-Jazirah," kata tambahan rilis OCHA.

Senada dengan OCHA, Program Pangan Dunia (WFP) juga memiliki laporan terkait pengungsi Sudan, bahwa mereka sudah menyalurkan makanan layak konsumsi untuk sekira lebih dari 782 ribu orang selama empat minggu terakhir.

WFP juga ikut memberi bantuan layanan komunikasi darurat untuk semua badan PBB dan komunitas kemanusiaan di Sudan. Hal ini karena jalur konektivitas dasar masih sulit dilakukan rakyat negara itu.