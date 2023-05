Siapa Linda Yaccarino? Sosok Pengganti Elon Musk Jadi CEO Twitter yang Baru

PIKIRAN RAKYAT - Elon Musk dikabarkan telah mengantongi nama kandidat CEO Twitter yang baru untuk menggantikan posisinya. Sebelumnya, Elon Musk sempat membocorkan bahwa sosok tersebut adalah seorang perempuan.

Berdasarkan informasi yang beredar, kandidat CEO Twitter yang baru adalah seorang perempuan bernama Linda Yaccarino, dia kini menjabat sebagai ketua periklanan global dan kemitraan di NBC Universal.

Pembicaraan Elon Musk dan Linda Yaccarino tentang posisi CEO Twitter sudah berada dalam tahap lebih lanjut. Namun, informasi tersebut masih dirahasiakan.

Menurut berbagai sumber, Elon Musk dan Linda Yaccarino sudah berdiskusi selama berminggu-minggu tentang pergantian CEO Twitter. Linda Yaccarino bahkan sudah mewawancarai Elon Musk di atas panggung di sebuah acara periklanan di Miami, AS.

Baca Juga: Elon Musk Ancang-ancang Mundur dari Jabatan CEO Twitter, Siap Penuhi Janjinya pada Warganet

Sebelumnya, Elon Musk mengaku sudah memilih seorang CEO Twitter yang baru, namun dia tidak mengungkapkan namanya.

"Dia (she) akan mulai dalam enam minggu," kata Elon Musk dikutip Pikiran-Rakyat.com dalam laman The New York Times.

Meski sudah tidak menjabat sebagai CEO, Elon Musk akan tetap terlibat sebagai Executive Chair yang bertugas untuk mengawasi produk dan software Twitter.

Siapa Linda Yaccarino?

Berdasarkan informasi dari LinkedIn Linda Yaccarino dan NDTV, Linda Yaccarino telah bekerja dengan NBC Universal sejak tahun 2011. Perannya di perusahaan tersebut masih menjadi ketua periklanan global dan kemitraan.